В США арестовали сотрудника разведслужб за передачу СМИ засекреченных данных

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В США арестовали сотрудника разведывательного управления министерства обороны по обвинению в передаче засекреченной информации двум журналистам, сообщает The Hill со ссылкой на заявление американского Минюста.

В обвинительном заключении говорится, что 30-летний Генри Кайл Фриз дважды передавал журналистам секретную информацию, связанную с национальной безопасностью США.

Предположительно, он состоял в романтических отношениях с одним из двух журналистов, которым передавал эти данные.

В заявлении отмечается, что ФБР перехватывало телефонные разговоры Фриза и имело доступ к его личной переписке с журналистами в твиттере. Сотруднику грозит до 20 лет тюрьмы.

Министерство юстиции США не будет обнародовать данные о журналистах и СМИ, с которыми сотрудничал обвиняемый, однако отмечается, что оба журналиста занимались темой национальной безопасности. Минюст также не будет сообщать, какого иностранного государства касалась переданная им информация.