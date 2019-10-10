Поиск

Сенаторы США предложили санкции против Турции за операцию в Сирии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы США от обеих партий подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Турции за проведение этой страной военной операции против курдов на севере Сирии.

Одним из составителей документа является сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он пояснил в твиттере, что работал вместе со своим коллегой-демократом Крисом Ван Холленом, и потому законопроект, как ожидается, получит поддержку обеих партий в конгрессе.

Проект предусматривает замораживание активов президента Турции, вице-президента, министров обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Также предлагается ограничить выдачу виз этим людям для поездок в США.

Также запланированы ограничительные меры, касающиеся энергетического и военного секторов.

Кроме того, сенаторами предусмотрены санкции в рамках закона CAATSA за покупку Турцией у РФ ЗРС С-400.

В том, что касается оборонного сектора, санкции предусмотрены за продажу Турции вооружения и оборудования. В частности, упоминается продажа самолетов или запчастей для ВВС Турции. Также под санкции могут попасть и поставки для ВМС и сухопутных сил ВС Турции. В документе подчёркивается, что меры могут вводиться против "любых иностранных лиц"

В сфере энергетики ограничительные меры могут последовать за поставки товаров, услуг, передачу технологий и информации с целью помочь Анкаре в добыче нефти и газа. Эти меры также планируется против "любых иностранных лиц".

Под запрет в случае одобрения законопроекта в его нынешнем виде попадут и американские поставки для ВС Турции.

Обмен разведданными под санкции попадать не должен, пишут составители документа.

Турция Сирия США

Новости по теме

Новости

Турция объявила о вводе войск на северо-восток Сирии

Трамп раскритиковал слова Байдена о своем импичменте

Не менее 11 человек погибли в ходе военной операции Турции в Сирии

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Что произошло за день: среда, 9 октября

Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии

Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии

19 мирных жителей пострадали за первые часы операции Турции в Сирии

Совет Думы рекомендовал депутатам не ездить в США

ВВС Турции начали наносить удары по северу Сирии

Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии

Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');