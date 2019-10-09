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Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предупредил в среду, что будет готов принять радикальные меры против экономики Турции, если турецкие военные примутся истреблять курдов на севере Сирии.

"Если это произойдёт, то я уничтожу его (президента Турции - ИФ) экономику", - сказал он в Белом доме.

Трамп выразил надежду, что Анкара будет действовать рационально на севере Сирии, но при этом подчеркнул, что в курсе исторически сложных отношений между Турцией и курдами.

Ранее в среду ВС Турции приступили к операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Ее главная цель - очистить эту территорию от бойцов курдских военизированных формирований.

Турция Сирия США

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