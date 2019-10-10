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ЛНР вновь дала сигнал о готовности к отводу в Золотом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) готовы начать разведение сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители народной милиции в Золотом запустили сигнальную ракету белого цвета. Это является сигналом о готовности начать отвод. Если со стороны украинских военных будет ответный сигнал, то ополченцы запустят ракету зеленого цвета и начнут отводить силы.

Накануне ополченцы ЛНР дважды запускали сигнальную ракету белого цвета, однако ответа с украинской стороны не последовало, и разведение сорвалось.

ЛНР Донбасс Украина

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