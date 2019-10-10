Путин прибыл в Ашхабад на заседание Совета глав государств СНГ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

В заседании Совета примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

По традиции встреча глав государств и правительств пройдет в двух форматах - узком и расширенном. "В узком формате главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят свое видение будущих задач", - рассказал в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он заметил, что лидеры неформально пообщаются, а также примут ряд решений.

"Первое - это председательство в СНГ в 2020 году, то есть будет согласовано решение, что 1 января председателем СНГ станет Узбекистан. Затем будет рассмотрен вопрос о проведении очередного заседания Совета глав государств. И в предварительном плане можно сказать, что, во-первых, согласовано, что это заседание пройдет в Ташкенте и называется срок - 16 октября. Нам в принципе эта дата подходит", - сказал Ушаков.

Кроме того, лидеры рассмотрят вопрос о продлении полномочий председателя исполнительного комитета СНГ. "Согласовано в предварительном плане решение о продлении на очередной трехлетний срок полномочий действующего председателя исполнительного комитета Сергея Николаевича Лебедева", - сказал он.

В расширенном составе участники встречи примут декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ. "Документ был инициирован туркменами, как председателями в СНГ в этом году, и направлен на повышение конкурентоспособности национальных экономик и эффективности использования социально-экономического потенциала каждого отдельного государства и Содружества в целом", - отметил Ушаков.

Участники Совета примут обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. "Подписание этого обращения призвано продемонстрировать единство оценок наших стран в том, что решающую роль в разгроме фашизма сыграл Советский Союз, будет отмечено общее понимание о недопустимости попыток пересмотра истории и, тем более, героизации нацизма", - сказал представитель Кремля.

Лидеры согласуют и примут конвенцию "О передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы". "Этот документ позволит унифицировать подходы стран-участниц СНГ к регулированию данной сферы и создать механизмы, которые необходимы для эффективного возвращения осужденных к нормальной жизни в обществе", - отметил представитель Кремля.

Кроме того, будет принята программа сотрудничества по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы. Программа, отметил Ушаков, будет способствовать дальнейшему совершенствованию механизмов взаимодействия силовых структур и органов правопорядка стран-участниц.

В ходе поездки президент РФ также проведет встречу с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которая состоится перед заседанием Совета.