Экс-советник Трампа по РФ даст перед конгрессом показания на Джулиани и Сондланда

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экс-советник президента США по России и Евразии Фиона Хилл расскажет законодателям Палаты представителей, что личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани и его соратники проводили теневую внешнюю политику в отношении Украины в обход Совета нацбезопасности США, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, Хилл заявит, что Джулиани и посол США в ЕС Гордон Сондланд обошли Совет национальной безопасности и официальные процедуры Белого дома, чтобы поговорить с президентом об Украине.

Как отметил бывший высокопоставленный чиновник Белого дома в беседе с телеканалом, в администрации президента экс-советник по России не считается человеком, лояльным Трампу. Поэтому появление Хилл перед законодателями, запланированное на следующую неделю, вызвало опасения у людей, близких к президенту.

Ранее председатели трех комитетов Палаты представителей США попросили Хилл 14 октября выступить со свидетельскими показаниями, и она согласилась.

Как сообщил NBC News осведомленный источник, Белый дом до сих пор не связался с ней, чтобы попытаться помешать ей дать показания.

Осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что американский президент якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование против одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.