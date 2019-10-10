Экс-советник Трампа по России даст показания в Конгрессе на закрытом слушании

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по России и Евразии Фиона Хилл выступит со свидетельскими показаниями перед тремя комитетами палаты представителей Конгресса США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что слушания будут организованы комитетами палаты представителей по иностранным делам, разведке и по надзору и реформам в понедельник, 14 октября, за закрытыми дверями.

Советник Трампа по России и Евразии Хилл покинула свой пост в августе.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.