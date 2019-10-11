Поиск

В Алма-Ате у "Свидетелей Иеговы" прошли обыски по делу о педофилии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В столице Казахстана Алма-Ате с санкции суда прошли обыски в помещениях "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация) и дома у некоторых приверженцев этой секты, заподозренных в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Там отметили, что по заявлениям граждан был начаты досудебные расследования по части 3 статьи 122 УК (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.

Казахстан Алма-Ата Свидетели Иеговы

Новости

Гендиректор одного из крупнейших в мире производителей ПО ушел в отставку

Экс-посла США на Украине отстранили за отказ просить Киев расследовать "дело Байдена"

Экс-посла США на Украине отстранили за отказ просить Киев расследовать "дело Байдена"

Самолет потерпел крушение при вылете из аэропорта Найроби

Самолет потерпел крушение при вылете из аэропорта Найроби

Загоревшийся в Красном море иранский танкер был поражен двумя ракетами

Вторжение Турции в Сирию

Турция сообщила о первых потерях в ходе военной операции в Сирии

На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

Brent подорожала до $59,5 на оптимизме по поводу переговоров США с КНР

Что случилось этой ночью: пятница, 11 октября

14-часовой пресс-марафон Зеленского завершился

14-часовой пресс-марафон Зеленского завершился
Вторжение Турции в Сирию

Anadolu сообщило о 228 ликвидированных террористах в ходе операции в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');