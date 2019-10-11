В Алма-Ате у "Свидетелей Иеговы" прошли обыски по делу о педофилии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В столице Казахстана Алма-Ате с санкции суда прошли обыски в помещениях "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация) и дома у некоторых приверженцев этой секты, заподозренных в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Там отметили, что по заявлениям граждан был начаты досудебные расследования по части 3 статьи 122 УК (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.