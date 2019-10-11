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Лукашенко призвал лидеров СНГ не дать свергнуть действующие украинские власти

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) поддержать действующие власти Украины.

"Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту (украинскую - ИФ) проблему. Потому что это у нас происходит", - заявил Лукашенко на саммите СНГ в Ашхабаде. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам белорусского президента, в настоящее время наблюдается тенденция "свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине".

Ранее в октябре Лукашенко уже высказывался в поддержку новых властей Украины, в частности, президента Владимира Зеленского. Тогда белорусский лидер говорил, что Запад оставил Зеленского один на один с проблемой Донбасса. Лукашенко также отмечал, что определенные силы на Украине пытаются "придавить новую власть и нового президента".

Александр Лукашенко Владимир Зеленский Белоруссия Украина

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