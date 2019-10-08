Лукашенко сказал, что Запад оставил Зеленского с проблемой Донбасса один на один

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну решать конфликт в Донбассе.

"Мы этого Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ИФ), которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - сказал Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

По словам президента, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента". "И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, "и с Востока, и с Запада только камни бросают" в Зеленского. "Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - заявил глава государства.

"Если "нормандская четверка" чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - подчеркнул Лукашенко.

1 октября контактная группа по Украине подписала "формулу Штайнмайера". Ее согласование было одним из условий организации саммита "нормандской четверки" - группы, в которую входят Германия, Россия, Украина и Франция, и которая занимается проблемой урегулирования конфликта в Донбассе.