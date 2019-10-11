Лукашенко предложил РФ и Белоруссии обезопасить себя на время учений НАТО в Польше

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему вместе с президентом России Владимиром Путиным нужно будет решить, как обезопасить свои страны во время масштабных учений НАТО в Польше.

"Это непонятные учения", - сказал Лукашенко в пятницу на саммите СНГ в Ашхабаде, его цитирует госагентство БелТА. По словам президента, в учениях НАТО примут участие порядка 30 тысяч военнослужащих. "Это немало", - отметил Лукашенко.

"Мы, например, в Белоруссии уже над этим (подготовкой к реакции на учения НАТО - ИФ) работаем", - подчеркнул добавил президент.

"НАТО почему-то решила буквально через несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч (человек - ИФ), сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы, и очагов таких не возникнет в будущем", - сказал Лукашенко.

Ранее в октябре белорусский лидер также высказывал обеспокоенность предстоящими масштабными учениями североатлантического альянса у границ его страны.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на Европейское командование США, что масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности альянса и сдерживанию потенциальных врагов".