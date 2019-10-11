Путин предложил лидерам СНГ обсудить возможный ответ на учения НАТО у границ РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ обсудить совместные действия в связи с учениями НАТО у российских границ.

"Попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно. Мы с вами посоветуемся еще, как нам поступать", - сказал Путин на саммите СНГ в Ашхабаде в пятницу. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Путин напомнил, что Россия недавно провела учения, но не вблизи границ НАТО. "Мы специально проводим это (учения - ИФ) в глубине РФ, у нас там свыше 100 тысяч человек принимали участие", - сказал президент, имея в виду учения "Центр-2019", которые прошли в сентябре.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ также говорил об этих учениях НАТО. Лукашенко отмечал, что ему с Путиным надо подумать, как обезопасить свои страны во время масштабных маневров НАТО.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на Европейское командование США, что масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности альянса и сдерживанию потенциальных врагов".