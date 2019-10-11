Лукашенко рассказал, что отговаривал Порошенко выходить из СНГ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украине не стоило выходить из Содружества независимых государств (СНГ).

Как заявил Лукашенко на саммите СНГ в Ашхабаде в пятницу, он "был погружен в эту проблему" и в свое время уговаривал пятого президента Украина Петра Порошенко не выходить из Содружества: "если вам не нравится, ну не приезжайте на наши саммиты". "Потому что это (выход из СНГ - ИФ) хуже, это плохие последствия для Украины", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также выразил мнение, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите СНГ, если бы Украина не вышла из Содружества.

"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит", - отметил Лукашенко.

В апреле 2019 года председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев говорил, что Украина за время президентства Петра Порошенко, несмотря на все громкие заявления, юридически так и не вышла из СНГ. При этом в Содружестве надеются, что при новом президенте Зеленском Киев вернется к участию в деятельности организации.

В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.