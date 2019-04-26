Украина пока так и не подала заявку на выход из СНГ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Украина за время президентства Петра Порошенко, несмотря на все громкие заявления, юридически так и не вышла из СНГ, при этом в Содружестве надеются, что при новом президенте Владимире Зеленском Киев вернется к участию в деятельности организации, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.

"За время правления на Украине Петра Порошенко вопрос выхода страны из СНГ поднимался не раз. Киев регулярно грозился хлопнуть "содружеской" дверью и таким образом навсегда избавиться от "влияния России". Однако в итоге украинские власти ограничились декларативными заявлениями и вышли из ряда договоров, формально сохранив участие в организации. (...) Уже давно не платят взносы и игнорируют саммиты и заседания СНГ. При этом подать официальную заявку на выход Украина так и не решилась, а в Содружестве пока не видят причин торопиться с исключением этой страны", - говорится в публикации.

Лебедев в беседе с изданием подтвердил, что "Украина юридически остается в составе Содружества независимых государств".

"Мы даже держим в исполкоме СНГ кабинеты, закрепленные за украинскими представителями. И хотя де-факто Украина, к сожалению, свернула свое участие, особенно нас беспокоит тот факт, что она отказывается от участия в некоторых договорах и соглашениях, которые ранее подписала. Это не в интересах граждан Украины, не в интересах других государств СНГ", - приводит газета слова председателя исполнительного комитета СНГ.

Впрочем, по мнению Лебедева, с приходом новых властей Киев может изменить подход к ситуации и осознать необходимость взаимодействия с традиционными партнерами, отмечается в статье.

"Мы внимательно наблюдали за ходом выборов на Украине, внимательно изучаем то, что говорит сейчас новоизбранный президент. Я направил ему поздравление по случаю избрания и выразил надежду, что Украина вернется к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках СНГ. Я уверен, что сама жизнь подскажет Украине правильное решение. А оно заключается в том, что с соседями надо дружить и выстраивать конструктивные отношения. Мы на это очень надеемся", - подчеркнул Лебедев.

При этом, как изданию ранее пояснили в Верховной Раде, полноценный выход Украины из СНГ сильно ударит по стране с экономической точки зрения, пишут "Известия".

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.