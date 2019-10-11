Зеленский пообещал вернуть Крым после урегулирования конфликта в Донбассе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не забудет о Крыме, который, по его словам, аннексирован Россией.

По словам Зеленского, который в пятницу принимает участие мероприятиях по случаю дня защитника Украины 14 октября в Одессе, возвращение Крыма станет "следующим вызовом" для властей страны после урегулирования конфликта в Донбассе.

Зеленский также заверил, что никакой сдачи национальных интересов страны при урегулировании конфликта в Донбассе не будет. Президент Украины также признался, что у него уже выработалась "аллергия на слово "капитуляция". "Это (сдача национальных интересов - ИФ) не обо мне и это не об Украине", - подчеркнул украинский лидер.

Как заявил Зеленский, Донбасс - это Украина, и там должен установиться мир. "Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, восстановление контроля над государственной границей, а местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству, под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей", - сказал президент.

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США считают действия РФ аннексией. ЕС в июне 2014 года ввел санкции против России из-за присоединения Крыма.