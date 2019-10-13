МИД Украины выразил протест из-за встречи крымских депутатов с Эрдоганом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Анкаре и вызвало посла этой страны в связи со встречей депутатов из Крыма с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посол Турции в Украине приглашен в МИД", - сообщили "Европейской правде" в ведомстве в воскресенье.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что в составе российской делегации, принятой президентом Турции Эрдоганом, находились два депутата Госдумы от Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.