Драка произошла у посольства Турции в Киеве во время акции против операции в Сирии

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Потасовка произошла в пятницу днем на улице Панаса Мирного в Киеве перед посольством Турции на Украине во время акции протеста против проведения этой страной военной операции на севере Сирии.

"Протестная акция у посольства Турции против геноцида курдов. Люди из посольства нападают на митингующих", - написала участница акции София Лапина фейсбуке в пятницу днем и опубликовала видеозапись проведения протеста и самого инцидента.

Согласно видеозаписи, к посольству пришли около десятка человек. Они держали в руках плакаты с осуждением военной операции Анкары и в защиту курдов, скандируя соответствующие лозунги.

Активистка утверждает, что напавшие на участников акции мужчины вышли с территории турецкого посольства. По ее словам, в ходе потасовки пострадала одна из участниц протеста.

"Прямо сейчас у посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо", - написала Лапина.

В киевскомглавке полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства конфликта у посольства и решают вопрос о правовой квалификации события.

"В полицию поступило сообщение о конфликте у посольства, расположенного на улице Панаса Мирного... На месте происшествия правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и причинили ей телесные повреждения. В дальнейшем врачи "скорой" оказали ей медицинскую помощь на месте. По их информации, 32-летняя потерпевшая получила незначительные травмы лица", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно информации, работники полиции установили, что заранее о проведении мероприятия организаторы в соответствующие учреждения не сообщали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне объявил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское госудакрство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.