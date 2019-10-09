Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции под названием "Родник мира" на севере Сирии

"Цель Турции - устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион", - цитирует агентство заявление Эрдогана "Анадолу".

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.

Ранее МИД Сирии назвал операцию "грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая подтверждает важность уважения сирийского суверенитета и территориальной неприкосновенности". В заявлении также подчеркивалось, что Дамаск "полон решимости и готов противостоять турецкому вторжению, используя все для этого законные средства".

Цель Анкары - очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.