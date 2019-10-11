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США разместили дополнительно 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пентагон США в пятницу подтвердил поступавшие ранее сообщения о размещении дополнительных 3 тысяч военнослужащих в Саудовской Аравии, говорится в заявлении, распространенном ведомством.

В нем отмечается, что "министр обороны Эспер проинформировал кронпринца Саудовской Аравии и министра обороны Мухаммеда бин Салмана сегодня утром о размещении дополнительных войск, чтобы гарантировать и усилить оборону Саудовской Аравии".

В частности, речь идет о переброске двух батарей Patriot и одной системы высотного заатмосферного перехвата (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD), двух авиаэскадрилий и одного экспедиционного авиакрыла.

В заявлении отмечается, что с учетом предыдущей переброски войск речь идет о дополнительных 3 тыс. военнослужащих.

Вместе с тем, в нем указывается, что Соединенные Штаты "не ищут конфликта с иранским режимом".

"Но мы будем сохранять мощный военный потенциал в регионе, который готов реагировать на любой кризис, и будет защищать силы и интересы США в регионе", - подчеркивается в заявлении.

Таким образом, с учетом прежних перебросок подкреплений, в общей сложности, в зоне ответственности Центрального командования ВС США (на Ближнем Востоке и в Центральной Азии) теперь находятся почти 14 тыс. дополнительных военнослужащих.

США Саудовская Аравия

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