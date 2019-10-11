Трамп объявил о намерении назначить Салливана послом в РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в РФ, сообщает Белый дом.

Информация о Салливане фигурирует в опубликованном в пятницу документе, в котором перечисляется перечень людей, которых президент решил назначить на ту или иную должность.

Теперь Салливан станет послом в РФ, если его кандидатура будет утверждена сенатом США.

Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в пятницу об этом кадровом решении Трампа сообщало агентство Dow Jones со ссылкой на источник. Кроме того, агентство указывало со ссылкой на неназванного представителя госдепа, что российская сторона дала предварительное согласие на это назначение.

Салливану на посту первого замгоссекретаря неоднократно приходилось заниматься связанными с Россией вопросами. В частности, как сообщалось, он принимал участие в дискуссиях о контроле над вооружениями.

Кроме того, как пишет Dow Jones со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации США, именно Салливан сыграл ключевую роль в госдепе в решении вопроса о выдворении с американской территории большой группы российских дипломатов в ответ на дело об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее в октябре посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил завершение миссии в Москве.

"В последний день пребывания на своей должности, когда остаются буквально считанные часы до моего отъезда, я должен был посетить Уилана", - сказал Хантсман журналистам после посещения обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО "Лефортово".

Салливан начал работать на посту первого замгоссекретаря США 24 мая 2017 года.

До вступления в эту должность он был партнером мировой юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. С 2010 по 2016 год он был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономического сотрудничества между США и Ираком.

Кроме того, Салливан одно время трудился судебным клерком.

Он поработал и в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего, в 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта министерства обороны США, с 2005 года по 2008 год он стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 года по 2009 год был заместителем министра торговли США.

Салливан - уроженец Бостона (штат Массачусетс). Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.