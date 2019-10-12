Помпео посчитал Салливана достойной кандидатурой на пост посла США в России

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что его первый заместитель Джон Салливан в том случае, если он займет пост посла США в РФ, сможет эффективно развивать отношения двух государств.

"Доволен тем, что Джона Салливана выдвинули на должность нашего (США - ИФ) посла в России. Мы долгое время стремимся к конструктивным отношениям с Россией, и я уверен: Джон будет эффективно руководить усилиями по укреплению нашего сотрудничества", - написал Помпео в субботу в твиттере.

Pleased John Sullivan has been nominated to serve as our Ambassador to #Russia. We've long sought a constructive relationship with Russia, and I'm confident John will effectively lead the effort to strengthen our cooperation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 октября 2019 г.

Накануне Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру Салливана на пост посла в РФ.

Джон Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в октябре посол США в России Джон Хантсман подтвердил завершение миссии в Москве.