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Anadolu сообщило о гибели восьми жителей в Турции из-за обстрела из Сирии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Проведенный боевиками с территории Сирии минометный обстрел привел к гибели восьми мирных жителей в приграничном турецком городе Нусайбин (провинция Мардин), сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Еще 35 человек были ранены.

Турецкая сторона возлагает ответственность за обстрел на курдские военизированные формирования. Анкара считает их террористическими группировками.

В настоящее время ВС Турции проводят операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии.

Турция Сирия

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