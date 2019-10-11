Anadolu сообщило о гибели восьми жителей в Турции из-за обстрела из Сирии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Проведенный боевиками с территории Сирии минометный обстрел привел к гибели восьми мирных жителей в приграничном турецком городе Нусайбин (провинция Мардин), сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Еще 35 человек были ранены.

Турецкая сторона возлагает ответственность за обстрел на курдские военизированные формирования. Анкара считает их террористическими группировками.

В настоящее время ВС Турции проводят операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии.