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На пути российского патруля в Сирии подорвалось самодельное взрывное устройство

Среди российских военных пострадавших нет, легко ранены двое сотрудников органов безопасности Сирии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На юге Сирии произошел подрыв самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования военной полиции РФ, пострадавших среди российских военнослужащих нет, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"11 октября в 10:25 на маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Деръа на юге Сирии в районе 700 метров западнее населенного пункта Анхуль вблизи автоколонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Никто из российских военнослужащих не пострадал", - сказал он.

Он добавил, что когда через 20 минут к месту взрыва прибыло подразделение сирийских органов безопасности, подорвалось еще одно самодельное взрывное устройство.

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"В результате второго подрыва был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности, получили легкие ранения двое сирийских сотрудников", - сообщил Бакин.

Также он отметил, что на фоне турецкой военной операции "Родник мира" на северо-востоке Сирии активизировались боевики в других регионах страны. По его словам, 10 октября в Сирии зафиксировано 28 обстрелов боевиками населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - сказал генерал.

Турция начала операцию "Родник мира" на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах, которых сирийские власти считают террористами.

Сирия Россия Турция

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