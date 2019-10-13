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В Тунисе стартовал второй тур президентских выборов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Второй тур выборов президента Туниса начался в воскресенье в 8:00 по местному времени (10:00 по московскому времени), говорится в сообщении на сайте ливанского издания The Daily Star.

За президентский пост борются два кандидата - бывший профессор права Каис Саид, отстаивающий консервативные взгляды, в том числе в сфере семейных отношений, и предприниматель и медиамагнат Набиль Каруи, который в предвыборной кампании концентрировался на таких темах, как экономическая либерализация и борьба с бедностью.

Оба они считаются новичками в политической жизни Туниса, однако в ходе первого сентябрьского тура выборов они опередили более традиционных кандидатов на фоне недовольства населения стагнацией экономики, высоким уровнем безработицы и низким качеством общественных услуг.

Саид в первом туре получил 18,4% голосов, а Каруи - 15,6%. Явка на выборах не продемонстрировала высоких показателей - 45%.

Западные СМИ отмечают, что исход выборов остается неясным, а опросы общественного мнения по выборам находятся под запретом.

Ранее в течение более чем месяца Каруи находился под стражей по подозрению в отмывании денег, однако в минувшую среду его освободили.

Прежний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в июле на 93-м году жизни.

Тунис Каис Саид Набиль Каруи

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