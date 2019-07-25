Президент Туниса умер в возрасте 92 лет

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался на 93-м году жизни, сообщают французские СМИ со ссылкой на канцелярию главы государства.

Ранее сообщалось, что Эс-Себси отправлен в военный госпиталь из-за проблем со здоровьем.

По сообщениям местных СМИ, Беджи Каида Эс-Себси трижды госпитализировали за последний месяц. В июне также появлялись сообщения о том, что президент скончался, однако позже в канцелярии президента эту информацию опровергли.

Эс-Себси занимал пост президента Туниса с конца 2014 года. Недавно он объявил, что он не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.