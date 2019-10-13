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США решили эвакуировать тысячу военнослужащих с севера Сирии

США решили эвакуировать тысячу военнослужащих с севера Сирии
Совместный патруль военных США и Турции на северо-востоке Сирии
Фото: Reuters

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - США готовятся к эвакуации около тысячи военнослужащих с севера Сирии "как можно более безопасным и быстрым способом", заявил министр обороны США Марк Эспер.

"За последние сутки мы узнали, что (турецкая сторона), скорее всего, намерена расширить географию операции на юг и запад", - приводит слова Эспера телеканал CBS. Министр также заявил о планирующемся сирийскими военными ответе на действия Турции.

Эспер отметил, что американские военные оказались на территории между двумя противоборствующими сторонами. Решение о выводе ил США с севера Сирии было принято после обсуждения проблемы с президентом накануне вечером, пояснил министр. Он подчеркнул, что американцы имеют право открывать ответный огонь в случае угрозы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 километра от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

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