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Дамаск направил войска к месту проведения Турцией военной операции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные войска выдвигаются на север - к районам, в которых армия Турции проводит операцию против курдских формирований, передает сирийское агентство САНА.

В сообщении говорится, что задача военных - противостояние турецкой агрессии. О численности отправляемых войск данных нет.

Ранее в воскресенье в Пентагоне озвучили план эвакуации тысячи военнослужащих с севера Сирии из опасений, что они могут оказаться между турецкими и сирийскими силами.

Турция с 9 октября проводит в пограничных районах Сирии операции против курдских военизированных формирований, которых считает террористическими. По сообщениям западных СМИ, курды в свою очередь предупреждали Вашингтон, что, если они не получат помощь от американских союзников, то будут вынуждены обратиться за поддержкой к Дамаску и России.

Сирия Турция

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