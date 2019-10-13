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ООН насчитала до 120 тыс. экстремистов, их жен и детей на северо-востоке Сирии

На северо-востоке Сирии есть семь мест заключения игиловцев, они могут оказаться на свободе, предупреждают в Минобороны РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Семь мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ (запрещена в РФ), и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов расположены на северо-востоке Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"По имеющимся данным, на подконтрольных так называемой "Автономной администрации северо-восточных районов" территориях находится семь мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ, и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов", - сказал Бакин на брифинге.

"Общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять до 120 тысяч человек, представляющих 72 национальности из 36 стран мира", - отметил генерал.

"В настоящее время возникла серьезная угроза того, что многие из гражданских лиц, находящихся в лагерях, могут погибнуть от голода и эпидемий, а террористы ИГИЛ - оказаться на свободе", - заявил он.

Охрану объектов осуществляют поддерживаемые США вооруженные формирования - так называемые "Сирийские демократические силы".

Он заявил, что условия содержания этих людей являлись неудовлетворительными еще до начала боевых действий, а руководство "Сирийских демократических сил" неоднократно выступало с заявлениями о намерении снять с себя ответственность за содержание заключенных и беженцев.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

ИГ Минобороны ООН Сирия

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