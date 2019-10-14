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Турция пересмотрит сотрудничество с ЕС после осуждения военной операции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Анкара "серьезно пересмотрит" сотрудничество с Евросоюзом по некоторым вопросам из-за предвзятого отношения ЕС к военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на МИД Турции.

"Для ЕС неприемлемо проявлять подход, который защищает членов террористической группировки", - говорится в заявлении МИД Турции, выдержки из которого приводит агентство.

Ранее в понедельник на встрече Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге в специальном заявлении было выражено осуждение вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Действия Турции, заявляют в ЕС, "значительно затрудняют перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии".

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Главы МИД стран ЕС отметили, что операция также существенно подрывает прогресс, достигнутый к настоящему времени коалицией по разгрому ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Они подчеркнули, что ИГ остается угрозой европейской и международной безопасности.

"Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами, а не военными действиями и в соответствии с международным гуманитарным правом", - призывают в Европейском союзе.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения.

Он также подчеркнул, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Многие члены НАТО ранее призвали Анкару прекратить эту операцию, а некоторые европейские страны уже ввели запрет на поставки Турции вооружения.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.

Турция

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