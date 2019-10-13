Дамаск и курды договорились о размещении сирийских войск у границы с Турцией

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Курдские группировки достигли соглашения с Дамаском о размещении сирийских правительственных войск в районе границы с Турцией, сообщают западные СМИ.

В нем отмечается, что сирийские военные разместятся вдоль границы, чтобы оказывать поддержку Сирийским демократическим силам, основу которых составляют бойцы-курды.

Ранее в субботу сирийские официальные СМИ сообщили о выдвижении военных на север - к пограничным сирийским районам, в которых ВС Турции проводят операцию против курдских формирований.