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Курды проводили переговоры с Дамаском при участии РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Договоренностям Сирийских демократических сил и Дамаска по поводу защиты северной границы Сирии предшествовали консультации, в которых принимала участие и РФ, сообщают в субботу западные СМИ.

Так, высокопоставленный член курдской Демократической прогрессивной партии Ахмед Сулейман заявил, что консультации проходили на используемой Россией базе Хмеймим. При этом эта партия не имеет отношения к Сирийским демократическим силам, основу которой составляют бойцы-курды.

При этом другие источники заверяют, что на самом деле переговоры проходили в Дамаске, причём как до, так и после старта турецкой военной операции на севере Сирии.

Представители курдов подобные публикации не комментируют.

Ранее в субботу курды объявили о достижении договоренности с Дамаском о совместном контроле сирийских районов на границе с Турцией. Официальные сирийские СМИ уже сообщили о выдвижении на север правительственных войск для "противостояния турецкой агрессии".

На прошлой неделе Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель - выбить курдских бойцов, которых Анкара считает террористами, из приграничных районов.

Сирия Россия

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