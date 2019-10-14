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Трамп призвал Турцию и курдов не допустить побега боевиков ИГ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция и курды не должны допустить побег заключенных террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") из тюрем в Сирии.

"США удерживают худших из заключенных ИГИЛ. Турция и курды не должны позволить им уйти. Европа должна была принять их обратно после многочисленных просьб. Они должны сделать это сейчас. Они никогда не приедут в Соединенные Штаты и не будут допущены в них!" - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее New York Times со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что США оставили пятьдесят "особо ценных" заключенных ИГИЛ во время своего ухода из Сирии перед наступлением Турции на страну.

Турция на прошлой неделе начала операцию на северо-востоке Сирии. Главная ее цель - вытеснить курдские военизированные формирования из пограничных районов.

США Сирия Дональд Трамп

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