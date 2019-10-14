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Трамп предупреждает Турцию о приближении "больших санкций"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предупредил о подготовке масштабных санкций против Турции за то, что она проводит операцию на севере Сирии.

Вместе с тем Трамп раскритиковал тех, кто считает, что США должны воевать с Анкарой.

Вторжение Турции в Сирию

"Люди на самом деле считают, что нам следует начать войну против Турции - члена НАТО? Мы положим конец бесконечным войнам", - отметил президент.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что он вместе со многими конгрессменами, в том числе от Демократической партии, ведет разработку пакета ограничительных мер против Турции.

Между тем, на военную операцию также отреагировали в ЕС: Совет Евросоюза по иностранным делам обратился к международному сообществу - в том числе к СБ ООН - с призывом предпринять усилия для прекращения вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

США Дональд Трамп Турция курды Сирия

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