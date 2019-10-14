Трамп предупреждает Турцию о приближении "больших санкций"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предупредил о подготовке масштабных санкций против Турции за то, что она проводит операцию на севере Сирии.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Вместе с тем Трамп раскритиковал тех, кто считает, что США должны воевать с Анкарой.

"Люди на самом деле считают, что нам следует начать войну против Турции - члена НАТО? Мы положим конец бесконечным войнам", - отметил президент.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что он вместе со многими конгрессменами, в том числе от Демократической партии, ведет разработку пакета ограничительных мер против Турции.

Между тем, на военную операцию также отреагировали в ЕС: Совет Евросоюза по иностранным делам обратился к международному сообществу - в том числе к СБ ООН - с призывом предпринять усилия для прекращения вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.