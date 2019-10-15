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Россиян, хорошо относящихся к Украине, с февраля стало в полтора раза больше

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Жители России и Украины стали лучше относиться друг к другу: сейчас о своем хорошем отношении к украинцам сообщили 56% опрошенных россиян, а 54% респондентов на Украине признались в хорошем отношении к гражданам РФ. Это следует из результатов совместного исследования "Левада-центра" и Киевского международного института социологии (КМИС), с которыми ознакомился "Интерфакс".

Социологи отмечают, что с февраля по сентябрь россиян, оценивающих свое отношение к России, как хорошее, стало больше в полтора раза (их доля увеличилась с 34% до 56% соответственно), а удельный вес украинцев, положительно относящихся к РФ, вырос с 49% до 54%.

О своем негативном отношении друг к другу заявили, по данным опросов, 31% россиян и 35% украинцев. Исследования показали, что 13% жителей РФ и 12% украинцев затрудняются определиться со своим отношением к соседней стране.

При этом большинство граждан обеих стран считают, что РФ и Украина должны быть независимыми государствами с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режима. По итогам опросов, такое мнение высказали 54% россиян и 49% украинцев. Противоположного мнения - о закрытых границах с визовым и таможенным режимами - придерживаются, по данным "Левада-центра", 23% респондентов в РФ, и, по данным КМИС, 41% участников опроса на Украине.

За единое государство высказываются 19% российских респондентов и 3% украинских.

В РФ опрос был проведен 26 сентября - 2 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектах РФ. На Украине КМИС проводил опрос с 6 по 16 сентября среди 2035 респондентов.

Левада-центр Россия Украина

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