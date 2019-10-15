Украинцы немного охладели к Зеленскому

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Число жителей Украины, положительно относящихся к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, в течение месяца сократилось, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-11 октября.

Согласно результатам опроса, в октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: к Зеленскому с 73% до 66%, к Гончаруку с 17% до 10%, к Разумкову (с 33% до 27%).

64% участников опроса в той или иной степени одобряют действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре, 22% - не одобряют. 51% респондентов поддерживает действия правительства в течение сентября и октября, 27% - не поддерживают. 53% участников исследования одобряют действия Верховной рады в сентябре и октябре, 30% - не одобряют.

По данным исследования, 10% его участников ничего не слышали о протестах 1-2 октября против планов Зеленского завершить конфликт в Донбассе, которые происходили в Киеве и других городах Украины. 22% респондентов сказали, что они мало знают о требованиях участников акций протеста. В той или иной степени поддержали протесты 26% респондентов, 41% - не поддержал.

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опроса КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября, когда были опрошены 1500 респондентов.