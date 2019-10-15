Поиск

Украинцы немного охладели к Зеленскому

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Число жителей Украины, положительно относящихся к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, в течение месяца сократилось, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-11 октября.

Согласно результатам опроса, в октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: к Зеленскому с 73% до 66%, к Гончаруку с 17% до 10%, к Разумкову (с 33% до 27%).

В миреВ Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе ДонбассаВ Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе ДонбассаЧитать подробнее

64% участников опроса в той или иной степени одобряют действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре, 22% - не одобряют. 51% респондентов поддерживает действия правительства в течение сентября и октября, 27% - не поддерживают. 53% участников исследования одобряют действия Верховной рады в сентябре и октябре, 30% - не одобряют.

По данным исследования, 10% его участников ничего не слышали о протестах 1-2 октября против планов Зеленского завершить конфликт в Донбассе, которые происходили в Киеве и других городах Украины. 22% респондентов сказали, что они мало знают о требованиях участников акций протеста. В той или иной степени поддержали протесты 26% респондентов, 41% - не поддержал.

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опроса КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября, когда были опрошены 1500 респондентов.

Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

В Общественной палате сообщили о задержании в Минске россиянки, попавшей под санкции США

В Общественной палате сообщили о задержании в Минске россиянки, попавшей под санкции США

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Турция собралась в два этапа вернуть в Сирию 3 млн беженцев

Адвокат сообщил о включении Давыденко в списки на обмен с Украиной

Адвокат сообщил о включении Давыденко в списки на обмен с Украиной

Россиян, хорошо относящихся к Украине, с февраля стало в полтора раза больше

Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек

Трамп позвонил Эрдогану и призвал его прекратить огонь в Сирии

Трамп позвонил Эрдогану и призвал его прекратить огонь в Сирии

Что случилось этой ночью: вторник, 15 октября

Букеровскую премию - 2019 вопреки правилам вручили сразу двум авторам

Вторжение Турции в Сирию

США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');