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Украинец под Полтавой получил 12 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуг (Полтавская область Украины) приговорила 57-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона страны.

"Установлено, что в июле 2014 года во время отдыха во временно оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ РФ. Задачи иностранной спецслужбы выполнял, имея преступный умысел, направленный на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Так, информируют в военной прокуратуре региона, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, он, по данным прокуратуры, "сливал" информацию о лицах, состоящих на учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

"Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что обвинение в госизмене жителю Кременчуга было предъявлено в июле 2019 года. Преступление было задокументировано военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями следственного отдела и оперативниками отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Полтавской области.

Второй этап обмена между Москвой и Киевом

Не исключено, что приговор жителю Кременчуга связан с готовящимся вторым этапом обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". 12 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что планируется новый обмен между Москвой и Киевом, но ни количество людей, которых предполагается обменять, ни дату мероприятия он называть не стал. Об этом сообщали украинские СМИ.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 14 октября, что не имеет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах.

"Второй этап обмена, мне кажется, ещё не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном новом обмене заключённых Украины и России.

Кременчуг Полтавская область Крым ФСБ

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