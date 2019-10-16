Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан верхом на белом коне

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын поднялся на белом коне на гору Пэктусан - самую высокую вершину на Корейском полуострове, сообщает ЦТАК. В агентстве отмечают, что он "поднялся на гору Пэктусан верхом на белом коне по первому снегу".

Кроме того, Ким Чен Ын посетил специальную туристическую зону, строящуюся в уезде Самджиен у подножия горы.

Северокорейский лидер также заявил, что страна должна приложить больше усилий, чтобы "хорошо жить под знаменем великого духа самообеспечения".

"Боль, которую враждебные силы США под руководством сил, настроенных против КНДР, нанесли корейскому народу, больше не является болью, но она превратилась в гнев", - добавил он.

Последние визиты Ким Чен Ына состоялись после того, как в начале этого месяца в Стокгольме сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне с США, а Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение.

Гора Пэктусан считается одним из самых священных мест полуострова. Обычно северокорейский лидер посещает ее в преддверии больших политических или дипломатических решений и событий.