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КНДР согласна ждать "мудрого" решения США по денуклеаризации до конца года

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Переговоры по денуклеаризации между Северной Кореей и США еще возможны, но все будет зависеть от того, какое решение примут США до конца года, приводит ЦТАК слова советника МИД КНДР Ким Ге Гвана.

"Есть воля, есть путь. Мы хотим посмотреть, насколько мудро США пройдут конец года", - заявил Ким Ге Гван.

Он выразил надежду, что "особые" отношения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом создадут "движущую силу" для устранения вызовов между двумя странами в будущем.

"Я искренне надеюсь, что на основе тесных отношений будет обеспечена движущая сила для преодоления всех препятствий между КНДР и США и продвижения двусторонних отношений в более выгодном направлении", - добавил он.

Советник МИД КНДР также раскритиковал вашингтонских чиновников за то, что они "враждебны" к Северной Корее и охвачены "менталитетом холодной войны", несмотря на политические взгляды и намерения Трампа.

В начале этого месяца в столице Швеции сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.

КНДР США Ким Ге Гван

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