Агентство BNS узнало о грядущем обмене шпионами между Россией и Литвой

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж лицами, сообщили агентству BNS информированные источники.

По их данным, Литва должна передать РФ осужденного два года назад агента ФСБ Николая Филипченко, а Россия - осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

В соглашение об обмене также включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники.

Возглавляемый президентом Литвы Гитанасом Науседой Госсовет по обороне (ГСО) принял решение об обмене шпионами на прошлой неделе, но процесс затянулся из-за дискуссий о правовом механизме, пояснили источники агентства BNS.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас во вторник, 15 октября, зарегистрировал законопроект, который детализирует право президента предоставлять помилование осужденным за шпионаж, заключать соглашения об обмене такими лицами.

Как утверждают источники BNS, переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами продолжались не один год.

Филипченко

Литовские правоохранители задержали гражданина России Николая Филипченко в 2015 году по пути в Белоруссию из Калининградской области.

В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд объявил, что Филипченко является сотрудником ФСБ России, и признал его виновным в шпионаже, осудив на 10 лет лишения свободы. Как утверждал суд, он пользовался фальшивыми документами, чтобы скрыть свою личность.

Литовская разведка утверждает, что это первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый сотрудник российский службы безопасности.

Правоохранительные органы Литвы сообщали, что Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР), чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте. После приговора суда эти данные были оставлены без комментариев.

Матайтис и Тамошайтис

В марте 2016 года суд в Москве осудил гражданина Литвы Аристидаса Тамошайтиса за шпионаж на 12 лет заключения. В апреле того же года суд в Калининградской области осудил имеющего двойное гражданство (Литвы и России) Евгения Матайтиса за шпионаж на 13 лет лишения свободы.

Они были задержаны после того, как литовские правоохранительные органы арестовали за шпионаж гражданина России Николая Филипченко.

Российские власти утверждают, что оба они выполняли задания военной разведки Литвы. Литовские должностные лица никогда не комментировали связь с этими лицами.

Между тем оба осужденных просили перевести их в Литву для отбывания наказания. Сестра Матайтиса Йоланта Стонене ранее сообщала в телеэфире, что просила литовские власти "обменять двух людей, отбывающих наказание в разных государствах".

Представители литовских властей воздерживаются от любых комментариев относительно задержания Матайтиса и возможностей обмена. В июле 2018 года сообщалось, что Литва повторно обратится к России с просьбой передать ей осужденного за шпионаж Матайтиса для отбывания наказания.

Фруде Берг

Осужденным в России гражданином Норвегии, о котором рассказали источники BNS, вероятно, является приговоренный в России на 14 лет заключения за шпионаж подданный Норвегии Фруде Берг.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.

В ФСБ Берга назвали "агентом норвежской разведывательной службы", "бывшим офицером национальных пограничных органов"

16 апреля 2019 года Мосгорсуд признал Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщила ранее "Интерфаксу" гособвинитель Милана Дигаева, согласно фабуле уголовного дела, "Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб".

Обвинение утверждало, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Защита Берга решила не обжаловать приговор. Адвокат норвежца Илья Новиков пояснял, что "Берг и его защита не видят в этом смысла, поскольку это оттянет момент, когда он сможет просить о помиловании".