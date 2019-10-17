Осужденный в РФ за шпионаж норвежец Берг подавал прошение о помиловании

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Подданный Норвегии Фруде Берг, осужденный в России на 14 лет колонии за шпионаж, подавал прошение о помиловании, сообщил "Интерфаксу" представитель его защиты.

"Фруде Бергом было подано прошение о помиловании. Других подробностей в настоящее время сообщить не можем", - сказал собеседник агентства.

Берга задержали 5 декабря 2017 года около московской гостиницы, а 16 апреля текущего года Мосгорсуд приговорил его к 14 года колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Как следует из его дела, он собирал данные о российских атомных подлодках, получая ее от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. По данным обвинения, Берг сотрудничал с норвежской разведкой и получал за это деньги.

Защита настаивала на том, что "обвинение... не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут, и его неосведомленность была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления".

Кандидат на обмен

16 октября агентство BNS со ссылкой на информированные источники сообщило, что Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж лицами.

По данным источников, Литва должна передать России осужденного два года назад агента ФСБ РФ Николая Филипченко, а Россия - осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. В соглашение об обмене также включены осужденный в России поданный Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники. Вероятно, осужденным в РФ норвежцем, о котором сообщили источники BNS, является Фруде Берг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что пока не располагает информацией, связанной с прошением о помиловании Берга, и пообещал попробовать узнать об этом к пятнице.