Посольство США заявило, что предупреждало Москву о поездке атташе на режимную территорию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, они соответствующим образом проинформировали о ней Минобороны РФ. Об этом "Интерфаксу " заявили в посольстве США в Москве.

"Американские дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке Министерство обороны", - сказала пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

В свою очередь в пресс-службе администрации Северодвинска сообщили, что не обладают информацией о пребывании в городе и, в частности, в районе военного полигона в Неноксе сотрудников посольства США. Там подчеркнули, что сведения об иностранных гражданах на территории области поступает только в правоохранительные органы.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что трое сотрудников американского посольства сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

По данным источника, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". При проверке документов у пассажиров поезда "Ненокса - Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан.

Как рассказал собеседник агентства, среди них военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн. Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушений.

Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. После проверки документов они были отпущены.