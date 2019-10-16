Посольство США заявило, что предупреждало Москву о поездке атташе на режимную территорию
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, они соответствующим образом проинформировали о ней Минобороны РФ. Об этом "Интерфаксу " заявили в посольстве США в Москве.
"Американские дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке Министерство обороны", - сказала пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
В свою очередь в пресс-службе администрации Северодвинска сообщили, что не обладают информацией о пребывании в городе и, в частности, в районе военного полигона в Неноксе сотрудников посольства США. Там подчеркнули, что сведения об иностранных гражданах на территории области поступает только в правоохранительные органы.
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что трое сотрудников американского посольства сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
По данным источника, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". При проверке документов у пассажиров поезда "Ненокса - Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан.
Как рассказал собеседник агентства, среди них военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн. Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушений.
Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. После проверки документов они были отпущены.
Ненокса и инцидент с гибелью людей
В Северодвинске расположена Беломорская военно-морская база (входит в состав Северного флота РФ), а также одно из крупнейших судостроительных предприятий России - "Севмаш", которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.
Ненокса - село в 40 км от Северодвинска, входит в состав административного округа муниципального образования "Северодвинск".
8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ.