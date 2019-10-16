МИД РФ заявил, что снятые с поезда дипломаты из США сообщали о поездке в Архангельск, а не в Северодвинск

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В МИД РФ подтвердили, что американские дипломаты уведомили Минобороны России о планируемой поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск.

"Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса-Северодвинск. Видимо, заблудились", - заявили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации", - добавили в МИД РФ.

Ранее в посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, о которой российские власти в лице Минобороны были уведомлены.

В среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что трое сотрудников американского посольства в понедельник были сняты с поезда Ненокса - Северодвинск, так как въехали на режимную территорию без разрешения, что является административным правонарушением. По его данным, это были военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

По словам источника, после проверки документов американцев отпустили.

В Северодвинске расположена Беломорская военно-морская база (входит в состав Северного флота РФ), а также одно из крупнейших судостроительных предприятий России - "Севмаш", которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.

Ненокса - село в 40 км от Северодвинска, входит в состав административного округа муниципального образования "Северодвинск".

Взрыв в Неноксе

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны. Ранения получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.