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Российские военные сообщили об активизации боевиков в сирийской Латакии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отмечают обострение обстановки в сирийской провинции Латакия.

"Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) активизировали разведывательную и диверсионную деятельность. С направления Джиср-Эш-Шугур ими в район населенного пункта Кбана переброшено не менее пяти единиц бронетехники и две установки реактивных систем залпового огня", - сообщил на брифинге в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

В начале августа боевики из района Кбаны в провинции Латакия реактивными снарядами обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Снаряды разорвались в одном из поселений в 2 км северо-восточнее базы, тогда погибли два мирных жителя.

Кроме того, по словам Бакина, на территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий: 15 октября зафиксировано 22 обстрела населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Сирия Латакия Россия

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