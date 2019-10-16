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Курды объявили о приостановке антитеррористических операций

Курды объявили о приостановке антитеррористических операций
Фото: Reuters

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Состоящие, в основном, из бойцов-курдов Сирийские демократические силы (СДС) объявили в среду о приостановке операций против террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщил в среду курдский телеканал Ronahi TV со ссылкой на лидера СДС Мазлума Абди.

"Мы приостановили все наши действия против ИГ", - заявил Абди в эфире телеканалу.

Ранее президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами. Подавляющее большинство членов курдских Отрядов народной самообороны, которые боролись с ИГ под эгидой СДС, назвали этот шаг американского президента "ударом в спину".

С 9 октября ВС Турции проводят на севере Сирии операцию "Источник мира", главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев, составляющих ядро СДС, из приграничных районов.

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