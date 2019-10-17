Что случилось этой ночью: четверг, 17 октября

Трое задержанных по подозрению в краже золотого унитаза, российский проект переноса Первого комитета из США, демонстрации на улицах Барселоны

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Источник сообщил подробности о передвижениях американских дипломатов в Архангельской области. Стало известно, что трое сотрудников посольства меняли поезда, прежде чем были сняты с поезда в Северодвинске.

- Задержаны трое подозреваемых в причастности к краже золотого унитаза из дома Уинстона Черчилля. Как сообщили в ведомстве, задержанные по подозрению в краже со взломом организованной группой - двое мужчин 34 и 35 лет и 36-летняя женщина.

- Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме. "Нэнси Пелоси нужна немедленная помощь! Либо у нее что-то не в порядке с мозгами, либо ей просто не нравится наша великая страна. Она совершенно вышла из себя сегодня в Белом доме. На это было очень грустно смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!" - написал Трамп в твиттере.

- Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США. После консультаций с другими странами делегация РФ внесет проект о переносе комитета в Женеву или Вену.

- Многочисленные манифестанты вечером в среду вновь вышли на улицы Барселоны. По данным испанского телеканала RTVE, собралось не менее 20 тыс. человек. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов забрасывают полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой. Некоторые манифестанты забросали полицейских туалетной бумагой, скандируя: "Следует вычистить много нечистот!". Пострадало более 50 человек.

- Курды объявили о приостановке антитеррористических операций. Лидер Сирийских демократических сил объявил, выступая на местном телеканале, что все действия против ИГ приостановлены (организация запрещена в РФ).