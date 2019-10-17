На улицы Барселоны вышли более 20 тыс. человек

Наиболее радикально настроенные участники акций протестов забрасывают полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой

Фото: Reuters

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Не менее 22 тыс. манифестантов собрались в среду вечером (по местному времени) на улицах Барселоны, сообщает испанский телерадиоканал RTVE.

По его данным, сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов забрасывают полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

Кроме Барселоны, также поступают сообщения о беспорядках из другого города Каталонии - Жироны.

Ранее в среду с призывом к жителям Каталонии выйти на акции протеста выступила общественная организация "Комитеты защиты республики".

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Нынешний протест - уже третий на этой неделе. Прошлой ночью в Барселоне также произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Были задержаны более 200 человек.

На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.