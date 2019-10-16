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Манифестанты в Барселоне применили против полицейских туалетную бумагу

Манифестанты в Барселоне применили против полицейских туалетную бумагу
Фото: Reuters

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Многочисленные манифестанты вечером в среду вновь вышли на улицы Барселоны, информирует испанская телерадиокомпания RTVE.

При этом, отмечает телевидение, участники акции протеста прислушались к призыву каталонской общественной организации "Комитеты защиты республики" и забрасывают полицейских туалетной бумагой, скандируя: "Следует вычистить много нечистот!"

Между тем, как сообщалось ранее в среду, МВД Испании до конца недели направит в Каталонию 200 спецназовцев в качестве подкрепления 2 тыс. служащим полиции и национальной гвардии, которые уже размещены в городах этого автономного сообщества Испании.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Минувшей ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Задержаны более 200 человек.

На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

Протесты в Барселоне

Испания Барселона

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