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В Амстердаме раскрыли массовый обман на цветочном рынке Bloemenmarkt

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Проверка выявила массовое мошенничество с луковицами тюльпанов, которые продаются на плавающем рынке Bloemenmarkt в Амстердаме. Из 1364 луковиц, которые проверяющие закупили в конце апреля и высадили в грунт, зацвели только 14, или около 1%, пишет De Telegraaf.

Жалобы на качество товара, который продается на Bloemenmarkt, ставший одной из туристических достопримечательностей города, поступали в последние несколько лет, напоминает издание. Покупатели обнаруживали, что в упаковке могло быть 40 луковиц вместо 50 или что после высадки они так и не давали цветения. Также у них вызывала подозрение круглогодичная продажа луковиц на рынке, хотя считается, что продавать и сажать тюльпаны с января по июнь, или не в сезон, нехорошо, они могут не успеть набрать силу для цветов.

Муниципалитет Амстердама весной 2019 года заказал проверку рынка организации, которая специализируется на качестве луковиц. Проверяющие закупили 102 упаковки у 15 разных торговцев, всего 1364 луковицы.

Большинство луковиц при закупке уже дало ростки и имело корневую систему, хотя у части луковиц обнаружили признаки высыхания. Их высадили 1 мая. В мае была прохладная погода, благоприятная для выгонки тюльпанов. Однако до цветения дошло только 14 луковиц. Многие вовсе не проросли, а когда их выкопали, обнаружилось, что они не сформировали корни.

Кроме того, расцветшие тюльпаны не совпадали с изображениями на упаковках, в которых они были проданы.

Результаты проверки переданы регулятору, который занимается рынками и защитой прав потребителей.

Глава Королевской ассоциации производителей луковичных растений Рене ле Клерк выразил надежду, что виновных в мошенничестве привлекут к ответственности. Обман покупателей он назвал структурной проблемой, которая существует уже не менее двадцати лет.

Цветоводы начали призывать регуляторов запретить торговлю луковицами тюльпанов с января по июнь.

Bloemenmarkt был основан в 1862 году. Он расположен на баржах на Сингел и является единственным в мире плавучим цветочным рынком. Там продают луковицы тюльпанов, нарциссов, подснежников и другие цветы.

Bloemenmarkt Нидерланды Амстердам

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