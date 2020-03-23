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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Цветоводы попросили правительство ограничить импорт цветов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Производители цветов попросили правительство ограничить импорт цветов, поскольку из-за пандемии коронавируса иностранные цветы резко подешевели до 0,03-0,08 евро за стебель, российские цветоводы не хотят усиления конкуренции, пишет "Коммерсантъ".

Издание сослалось на письмо Алексея Антипова, главы Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ, объединяет 11 комбинатов, которые выращивают 80% цветов в стране) к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В ассоциации рассказали, что на голландской цветочной бирже за неделю уничтожили 48% товара, из-за этого местные цветы подешевели с 0,3-0,4 евро за стебель до 0,03–0,08 евро, поскольку фермеры стали распродавать остатки цветов по заниженной цене.

Антипов назвал Россию основным рынком сбыта цветов для Европы, на Россию, по его словам, приходится 15% мирового потребления цветов, поэтому импортные цветы могут начать поступать в страну по демпинговым ценам. Российские цветоводы с такими ценами конкурировать не смогут, написал он. Он попросил ограничить импорт свежих цветов на период карантина.

В аппарате премьер-министр на запрос "Коммерсанта" не ответили.

В России за неделю спрос на цветы снизился на 60–70%, что производители опустили цены почти в два раза, пишет газета.

Запретить импорт цветов из Белоруссии, которая входит в единое таможенное пространство с Россией, нельзя, рассказал источник издания, близкий к ЕЭК. По его словам, можно только попросить правительство провести антидемпинговое расследование в отношении белорусских поставщиков.

В Минсельхозе пообещали в случае необходимости поднять вопрос об антидемпинговых мерах на площадке ЕЭК. Там также допустили, что срезанные цветы могут исключить из перечня товаров, для которых при ввозе на территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции.

В начале марта российские цветоводы просили обнулить или снизить для отрасли НДС с 20% до 10%, а также увеличить ввозные пошлины для срезанного цветка с 5% до 15%, чтобы они могли конкурировать с иностранными производителями.

Белоруссия Нидерланды Минсельхоз Михаил Мишустин Алексей Антипов НАЦ

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