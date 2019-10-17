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Российских сенаторов позвали наблюдать за выборами в парламент Венесуэлы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Каракас рассчитывает, что российские сенаторы приедут в 2020 году в качестве наблюдателей за выборами в парламент Венесуэлы, сообщил глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо Рондон.

"В следующем году у нас будут выборы (в Национальную ассамблею Венесуэлы - ИФ), и мы надеемся, что вы сможете присутствовать на этих выборах как наблюдатели", - сказал Рондон в четверг на встрече в Москве с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

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"И я уверен, что в этот раз мы сможем исправить ту ошибку, которую мы допустили в 2015 году, и одержать уверенную победу", - отметил Рондон.

Национальное учредительное собрание Венесуэлы, которое он возглавляет, было избрано в 2017 году для подготовки проекта новой конституции страны. Оно состоит из сторонников президента Николаса Мадуро и не признается оппозицией.

Выборы в Национальную ассамблею, которая сейчас подконтрольна оппозиции, намечены на декабрь 2020 года

Венесуэла Россия

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